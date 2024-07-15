Вышел ролик о съёмках фильма «Бордерлендс» на русском языке

Создатели фильма «Бордерлендс» выпустили ролик о создании кино — российский прокатчик Global Film показал дублированную версию видео. В нём снялись режиссёр Элай Рот, а также главные звёзды грядущего блокбастера: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт и другие.

Из ролика становится известно, что создатели игрового первоисточника из студии Gearbox постоянно были на связи и координировали действия команды фильма. Вдобавок они чуть ли не проводили целые лекции для главных звёзд на тему предыстории персонажей и всего мира Пандоры.

Прокат фильма «Бордерлендс» по одноимённой серии шутеров начнётся в России уже 8 августа, на день раньше международной премьеры.

Одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору, свою родную планету, и Атласа, редкого отброса и влиятельного бандита. И всё же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и в придачу спасти мир от надвигающегося зла! Если кто и способен всё это провернуть со стилем, то это они.