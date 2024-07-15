В России создали ИИ для написания музыки в современных жанрах

Российская компания «Дабл Ю Экспо» из Перми разработала особую технологию на основе нейросетей, которая позволяет писать музыку.

В работе инженеры использовали язык программирования Python и библиотеки машинного обучения TensorFlow и PyTorch, а также базу данных из тысяч популярных музыкальных композиций и большой массив диалогов, собранных роботами в ходе общения с людьми со всего мира.

Получившийся продукт способен создавать музыку в современных жанрах, а также придумать вокальную партию для этого произведения.

Ранее «Дабл Ю Экспо» стала известна благодаря созданию человекоподобного робота Арди — его можно было увидеть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Робот рассказывал посетителям стенда стихотворения и исполнял песни.