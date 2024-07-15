Стример IShowSpeed рассказал, почему не готов приехать в Россию

Популярный блогер и стример Даррен Джейсон IShowSpeed Уоткинс-младший (26 млн подписчиков на YouTube) в рамках прямой трансляции рассказал, что хотел бы приехать в Россию — но боится это сделать.

Отвечая на приглашение зрителя в чате, Спид сказал, что опасается попасть за решётку.

Я хотел бы поехать в Россию, реально хотел бы, но, думаю, что это не самая лучшая идея. Не хочу попасть за решётку. Я слышал, что если поеду туда, то попаду в тюрьму — и не выберусь оттуда. Сорри, чувак. Но я очень сильно хотел бы попасть в Россию.

Ранее 19-летний IShowSpeed попытался проникнуть в КНДР через деревню, которую две граничащие Кореи используют для переговоров. Военный патруль задержал стримера и отобрал у него всё оборудование.