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В России снимут новую версию мультфильма «Доктор Айболит»

В России снимут новую версию мультфильма «Доктор Айболит»
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Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» представила новый мультфильм «Доктор Айболит» — экранизацию известной сказки Корнея Чуковского про доброго врача, помогающего зверям и детям.

Для создателей «Миры», «Т-34» и нового варианта «Мастера и Маргариты» этот проект станет дебютным в жанре анимации. Сейчас Mars Media вместе со студией «Воронеж» работает над образами персонажей, а начать производство мульфильма планируется уже осенью.

Вместе с «Доктором Айболитом» на проходящем фестивале «Горький Fest» было представлено много подробностей про другие семейные проекты: среди них фэнтези «Молодая Яга», а также фильмы «Сказка о царе Салтане» и «Руслан и Людмила» по произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

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