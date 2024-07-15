БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA показала обложку Ultimate-издания EA Sports FC 25 со звёздами футбола

EA показала обложку Ultimate-издания EA Sports FC 25 со звёздами футбола
Комментарии

15 июля Electronic Arts объявила, что полноценный анонс футбольного симулятора EA Sports FC 25 состоится 17 июля. Дебютный трейлер выйдет в 19:00 мск, а пока компания представила обложку Ultimate-издания.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Как ранее сообщали инсайдеры, на обложке изображены полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, а также Джанлуиджи Буффон, полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, а также Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм. Рядом с ними также расположены различные трофеи, включая кубок Лиги чемпионов.

Фото: EA Sports

Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях. Всю информацию о будущих нововведениях авторы раскроют в момент анонса.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android