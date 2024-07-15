Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои любимые фильмы
На одном из промо-мероприятий фильма «Дэдпул и Росомаха» исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои самые любимые фильмы в истории кино.
Каждый из актёров выбрал по четыре ленты, среди которых оказались весьма необычные — например, Рейнольдс вспомнил чёрно-белый триллер «Газовый свет» 1938 года. Джекман тоже назвал фильмы, которым минимум 40 лет.
Лучшие фильмы по мнению Райана Рейнольдса
- «Газовый свет
- «Убийство в Гросс-Пойнте
- «Самолётом, поездом, машиной»
- «Ребекка»
Лучшие фильмы по мнению Хью Джекмана
- «Поющие под дождём»
- «Охотник на оленей»
- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
- «Галлиполи
«Дэдпул 3», рассказывающий, как Дэдпул и Росомаха спасают киновселенную Marvel, выйдет в мировой прокат уже 26 июля.
Комментарии