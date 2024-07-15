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Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои любимые фильмы

Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои любимые фильмы
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На одном из промо-мероприятий фильма «Дэдпул и Росомаха» исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои самые любимые фильмы в истории кино.

Каждый из актёров выбрал по четыре ленты, среди которых оказались весьма необычные — например, Рейнольдс вспомнил чёрно-белый триллер «Газовый свет» 1938 года. Джекман тоже назвал фильмы, которым минимум 40 лет.

Лучшие фильмы по мнению Райана Рейнольдса

  • «Газовый свет
  • «Убийство в Гросс-Пойнте
  • «Самолётом, поездом, машиной»
  • «Ребекка»

Лучшие фильмы по мнению Хью Джекмана

  • «Поющие под дождём»
  • «Охотник на оленей»
  • «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
  • «Галлиполи

«Дэдпул 3», рассказывающий, как Дэдпул и Росомаха спасают киновселенную Marvel, выйдет в мировой прокат уже 26 июля.

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