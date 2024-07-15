Вышел дебютный трейлер «Аноры» с Юрой Борисовым — фильм выиграл главный приз в Каннах

Компания Neon представила первый трейлер комедийной драмы «Анора», получившей в этом году главную награду Каннского кинофестиваля.

Почти все главные роли в фильме исполнили российские актёры: кроме Майки Мэдисон, в ленте снялись Марк Эйдельштейн («Страна Саша», «Сто лет тому вперёд»), Юра Борисов («Кентавр», «Серебряные коньки») и Алексей Серебряков («Бандитский Петербург», «Метод»).

Сюжет картины рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Сказочная жизнь девушки быстро обрывается, как только влиятельные родственники супруга из Москвы узнают о браке и пытаются его расторгнуть.

В России фильм «Анора» выйдет одновременно со всем миром — 17 октября 2024 года.