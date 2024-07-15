Samsung создаёт свою версию шлема смешанной реальности Apple Vision Pro — СМИ

Производитель техники Samsung разрабатывает гарнитуру смешанной реальности, способную конкурировать с AR-шлемом Vision Pro от Apple. Об этом пишет авторитетное издание Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Новое устройство получит название Samsung Moohan и, судя по всему, будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon XR2 Gen2+. Характеристики и другие подробности о предстоящем гаджете пока не сообщаются.

Отмечается, что версия для разработчиков будет доступна уже в октябре, а потребители смогут опробовать AR-шлем Samsung Moohan в начале 2025 года. Предполагается, что стоимость устройства окажется значительно ниже, чем Vision Pro — Apple просит за свой гаджет $ 3,5 тыс.