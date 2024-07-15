В AppStore появился первый эмулятор ПК для iPhone и iPad

Компания Apple разрешила выпустить в магазине приложений AppStore первый эмулятор ПК UTM SE — программа работает на iPhone и iPad.

С помощью этого эмулятора владельцы устройств Apple смогут запустить на них различные версии операционных систем для ПК — среди них Windows XP, FreeDOS и другие.

Пользователи смогут запускать на iPhone и iPad виртуальные машины и создавать собственные конфигурации. При этом для работы понадобится не только программа, но и загрузочный образ нужной ОС.

Фото: The Verge

Примечательно, что изначально Apple отклонила заявку разработчиков UTM SE на добавление в AppStore. Тогда же авторы заявили, что не будут пытаться исправить свой эмулятор — но, судя по всему, всё же решили исполнить требования Apple.