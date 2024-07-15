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Baldur’s Gate 3 выиграла так много наград, что это стало мешать разработчикам

Baldur’s Gate 3 выиграла так много наград, что это стало мешать разработчикам
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Руководитель студии Larian Свен Винке рассказал, что успех игры Baldur’s Gate 3 со временем стал влиять на рабочий процесс.

Из-за того, что игра постоянно побеждала в премиях, Larian всё время приходилось отправлять группы сотрудников на церемонии награждения, что отрывало их от работы. Винке признал, что ему лестно внимание коллег, но он бы предпочёл, чтобы подобные мероприятия проходили примерно в одно время.

Геймдизайнер также отметил, что такой темп немного истощал силы сотрудников.

Мы все были куда более эмоциональны, потому что не могли попрощаться с игрой. А тебе хочется просто проститься с проектом, когда всё заканчивается.

Baldur's Gate 3 завоевала звание «Игра года» на ведущих индустриальных премиях — BAFTA Games Awards, Golden Joystick Awards, Game Developers Choice Awards, DICE Awards, а также The Game Awards. Ранее такое не удавалось ни одной другой игре.

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