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«Для меня Spirit — фавориты до конца года на любом турнире»: Cloud Fox — о RM по Dota 2

Комментатор Виктор Cloud Fox Куличевский специально для «Чемпионата» подвёл итоги групповой стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, а также поделился своими прогнозами на матчи первого дня плей-офф.

По мнению кастера, группы на Riyadh Masters 2024 оказались несбалансированными. Так, группа A была намного сильнее:

В очередной раз на крупных турнирах не получилось сбалансировать группы. Что на плей-ин, что здесь группа А оказалась сильнее по командам.

В верхнюю сетку плей-офф прошли Team Falcons, Team Spirit, Gaimin Gladiators, OG. Всё вполне закономерно.

В нижнюю сетку следующего этапа прошли Aurora и LGD Gaming. Это было предсказуемо. Про Aurora я писал, что она может дотянуть до верхней сетки, но также может и упасть чуть ниже — так и вышло, они нестабильны. Команда из «Поднебесной» под руководством xiao8 просто не могла не пройти в следующий этап.

Покинули турнир, заняв седьмое и восьмое место в группе, HEROIC и Blacklist International. Ребятам немного не повезло, что такие мощные коллективы оказались с ними в одном чане.

Что касается группы B, здесь Cloud Fox легко выделил фаворитов и аутсайдеров:

Группа Б оказалась послабее, фавориты и аутсайдеры выделялись очевидно.

В верхнюю сетку прошли Tundra Esports, Entity, Team Liquid, WBG.XG. Если опустить подробности детского сада, который устроили игроки Tundra и Entity (9Class и Fishman), то это две очень хорошие дисциплинированные команды на данный момент, которые просто уничтожили группу Б. Team Liquid, в которую многие не верили, всё же показывает неплохой уровень. Ну и, конечно же, китайский гранд WBG.XG проходит дальше.

Перед тем как писать о нижней сетке, хотелось бы отметить, что команды ниже первой четвёрки показывали, мягко говоря, плохую игру.

В нижней сетке оказались PSG Quest и BetBoom Team. Quest смотрелась местами ужасно, а про BB вообще трудно подобрать слова. Настолько неуверенная игра, что эти команды хочется отправить сразу на вылет, а не в следующий этап. Им повезло, что есть другие, ещё слабее.

Вылетели beastcoast и MOUZ. beastcoast не хватило немного, а MOUZ — это совсем другой уровень, гораздо ниже, чем у других команд.

Если быть честным, в групповом этапе ВСЕ команды показали далеко не лучший уровень игры. Надеюсь, что к плей-офф игроки соберутся и будут стабильнее. Я бы выделил лишь OG. Они очень прогрессировали.

Наконец, комментатор поделился своими прогнозами на первый день плей-офф чемпионата в Эр-Рияде:

Team Falcons 2 — 1 WBG.XG. Оба коллектива безумно сильны, но я готов поверить в чемпионов большинства турниров этого сезона больше. Они разогнались, они на домашней арене. Китайская команда может отжать одну карту.

Entity 1 — 2 Gaimin Gladiators. Entity на невероятном подъёме. Но больше верится в GG, потому что она сейчас тоже стала набирать. Противостояние, в котором во многом будет решать положение игроков второй позиции. Всё-таки Quinn для меня посильнее, чем No[o]ne на данный момент. Да и речь не только про них. В целом GG выглядит посильнее, но шансы у Entity есть.

Team Spirit 2 — 1 Team Liquid. В очередной раз тяжело поставить на победу 2–0, хотя в этой серии я готов поверить в 2–0 от «Драконов». Для меня Spirit — фавориты до конца года на любом турнире. Liquid показывает себя неплохо. Но не верится, что они смогут победить топ-1 коллектив мира. Если это вдруг случится, порадуюсь за «жидких».

Tundra Esports 2 — 1 OG. OG в теории может в очередной раз показать свою активную «Доту» и задавить оппонента. На этом турнире команда Ceb показывает, на мой взгляд, что-то невероятное. Было бы здорово, если бы они смогли показать это в первой же серии плей-офф. Но я не готов поверить, что этого хватит, чтобы победить Tundra. Либо 2–0, либо 2–1, но Tundra Esports должна побеждать.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Смотреть матчи турнира можно на Okko.