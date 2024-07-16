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Основатель группы «Звери» снимет фильм о группе

Основатель группы «Звери» снимет фильм о группе
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По данным телеграм-канала «Новости кинопроизводства», музыкальный продюсер и режиссёр Александр Войтинский снимет полнометражный фильм про культовую группу «Звери».

Картина выйдет под названием «Всё, что тебя касается» — такое имя носит один их хитовых треков коллектива. Продюсером картины станет Максим Рогальский, гендиректор продакшена «Наше кино». Помимо того, что Войтинский снимет проект, ещё он напишет для него сценарий.

Других подробностей фильма нет. На своей странице в VK группа отметила, что это будет именно документальная лента.

Группу «Звери» основал Войтинский вместе с Романом Билыком (Ромой Зверем) в 2001 году. Группа получила статус культовой наравне с «Градусами» и прочими коллективами.

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