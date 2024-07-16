Главные герои на жутком корабле — на свежих кадрах фильма «Чужой: Ромул»

Издание Total Film опубликовало несколько свежих кадров фильма «Чужой: Ромул». На них можно увидеть людей, которые пытаются спастись от Чужого на корабле.

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

«Ромул» расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправятся в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

В фильме сыграли Кейли Спейни («Мейр из Исттауна»), Изабела Мерсед (The Last of Us), Арчи Рено («Тень и кость»), Дэвид Джонссон Фрэй («Индустрия») и другие актёры.

Премьера ленты состоится 16 августа.