Босс Marvel Studios Кевин Файги не считает супергеройские фильмы отдельным жанром

Во время свежего интервью изданию Deadline глава Marvel Studios Кевин Файги поговорил про супергеройские фильмы. По мнению Файги, он никогда не считал картины про супергероев отдельным жанром.

Босс киновселенной Marvel подчеркнул, что кинокомпания в первую очередь снимает разные типы фильмов, которые призваны развлечь и увлечь зрителей.

Я никогда не был большим сторонником того, что супергеройские фильмы сами по себе выносят в отдельный жанр. Мы снимаем разные типы фильмов. Мы создаём увлекательные, развлекательные ленты, которые нужно смотреть в кинотеатре, и которые стоят того, чтобы люди сели в свои машины и отправились в путешествие.

По мнению Файги, Marvel Studios всегда ставила перед собой важную цель — развлекать фанатов и дарить им яркие эмоции. С этой задачей кинокомпания хочет справляться и дальше.