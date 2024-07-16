В России предложили брать деньги с кинотеатров за прокат иностранных фильмов

После того как с февраля 2022 года из России стали уходить крупные зарубежные кинокомпании, ленты этих компаний перестали показывать в стране официально. Затем нашли неофициальные способы показа, но из-за подобного в прокате страдают отечественные ленты.

По мнению председателя ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, в России нужно принять закон, который обяжет кинотеатры платить за показ иностранных картин. По его словам, такая мера позволит избежать ситуаций, когда сборы неофициального проката в кинотеатрах превышают официальный.

Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном — летом, то ещё 1,5 года назад издали закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определённые суммы за показ иностранного контента. У нас все предпосылки к данному закону уже есть.

Воронков подчеркнул, что в стране уже отработана система по оплате правообладателям из «недружественных стран». Осталось сделать небольшой шажок, отметил Алексей.