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Эксперт рассказал о наиболее распространённых причинах поломки наушников

Эксперт рассказал о наиболее распространённых причинах поломки наушников
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Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина рассказала о наиболее частых причинах поломки наушников. Одна из ключевых причин — износ аккумуляторов. Часто данная проблема начинает проявляться уже через год после покупки гаджета.

По словам эксперта, у некоторых наушников короткий срок службы, который составляет около года. После этого периода аккумулятор начинает быстро разряжаться, качество звука ухудшается, а в редких случаях он перестаёт передаваться вообще.

Важно помнить, что высокочастотные помехи могут оказать влияние на работу Bluetooth и привести к проблемам с соединением. Сигналы от, например, глушилок могут вызвать сбои в передаче данных по Bluetooth. В результате наушники теряют сигнал и звук прерывается.

Пластинина отметила, что важно чистить разъёмы наушников, однако при этом нельзя пользоваться металлическими предметами. Иначе это приведёт к повреждению контактов.

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