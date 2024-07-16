Николас Кейдж вдохновлялся образом своей матери для роли в хорроре «Собиратель душ»

Во время интервью изданию Entertainment Weekly Николас Кейдж рассказал, что вдохновило его отыгрывать образ серийного убийцы, которого актёр сыграл в фильме «Собиратель душ».

Как оказалось, образ убийцы вдохновлён воспоминанием из детства актёра, когда он увидел свою маму в кольдкреме. Это очень напугало Кейджа.

Моя мама намазалась кольдкремом. Мне было два года, и я открыл дверь ванной, чтобы посмотреть, что она делает. Без всякой причины она очень быстро повернула лицо и уставилась на меня. Белизна кольдкрема по-настоящему напугала меня.

Главные роли в «Собирателе душ» исполнили Николас Кейдж и Майка Монро. Режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».

Фильм начали показывать в кинотеатрах мира с 12 июля, а официальный прокат в России начнётся немного позже — с 25 июля.