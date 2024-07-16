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Вышел трейлер военной драмы «Ли» с Кейт Уинслет в главной роли

Вышел трейлер военной драмы «Ли» с Кейт Уинслет в главной роли
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RoadsideFlix опубликовал первый трейлер военной драмы «Ли». Главную роль в шоу сыграла Кейт Уинслет, известная по «Титанику» и сериалу «Мейр из Исттауна».

Уинслет играет роль Ли Миллер — фотокорреспондента в период Второй мировой войны. Картина рассказывает историю женщины, которая начала свою карьеру как модель для Vogue, но во время Второй мировой войны стала военным корреспондентом. Во время работы на фронте жизнь женщины кардинально меняется.

Видео доступно на YouTube-канале RoadsideFlix. Права на видео принадлежат RoadsideFlix.

Вместе с Уинслет в картине сыграли Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Энди Сэмберг, Джош ОʼКоннор и другие актёры.

Премьера ленты в российском прокате состоится 17 октября.

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