БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я опять вернулся на позицию драфтера»: капитан Team Spirit — о своей команде

«Я опять вернулся на позицию драфтера»: капитан Team Spirit — о своей команде
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов в видеоблоге рассказал о происходящем в команде на данный момент.

Игрок «спиритов» сообщил, что теперь он снова отвечает за стадию драфтов в команде:

Раньше преимущество за драфты отвечал Айрат (Silent, тренер Team Spirit. — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас у нас не всё хорошо складывается, и в целом, можно сказать, что я опять вернулся на позицию драфтера. После некоторых обсуждений мы пришли к тому, что я снова вернусь к этим задачам.

Также киберспортсмен рассказал, как коллектив будет готовиться к плей-офф чемпионата в Эр-Рияде:

Нам нужно будет вместе пообщаться, прийти к чему-то общему. Проработаем получше драфты, а от этого уже всё идёт. Как ни крути, какой-то период мы не играли турниры и не до конца, возможно, «мету» прочувствовали. Попробуем сделать выводы по поводу игрового стиля. Есть некоторые моменты, где, может быть, мы играем медленнее, чем нам следовало бы.
Материалы по теме
Эксклюзив
«Для меня Spirit — фавориты до конца года на любом турнире»: Cloud Fox — о RM по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android