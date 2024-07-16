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«Я опять вернулся на позицию драфтера»: капитан Team Spirit — о своей команде

Капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов в видеоблоге рассказал о происходящем в команде на данный момент.

Игрок «спиритов» сообщил, что теперь он снова отвечает за стадию драфтов в команде:

Раньше преимущество за драфты отвечал Айрат (Silent, тренер Team Spirit. — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас у нас не всё хорошо складывается, и в целом, можно сказать, что я опять вернулся на позицию драфтера. После некоторых обсуждений мы пришли к тому, что я снова вернусь к этим задачам.

Также киберспортсмен рассказал, как коллектив будет готовиться к плей-офф чемпионата в Эр-Рияде:

Нам нужно будет вместе пообщаться, прийти к чему-то общему. Проработаем получше драфты, а от этого уже всё идёт. Как ни крути, какой-то период мы не играли турниры и не до конца, возможно, «мету» прочувствовали. Попробуем сделать выводы по поводу игрового стиля. Есть некоторые моменты, где, может быть, мы играем медленнее, чем нам следовало бы.