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В России нет замедления работы WhatsApp, заявил Дмитрий Песков

В России нет замедления работы WhatsApp, заявил Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, прокомментировал возможное замедление работы WhatsApp в России. По словам Пескова, никакого замедления мессенджера в стране не планируется.

Никакого замедления WhatsApp в РФ нет

Комментируя сообщения о том, что в ряде субъектов замедление WhatsApp применяется в связи с использованием мессенджера в ходе терактов, пресс-секретарь президента добавил, что меры могут быть связаны «с антитеррористической борьбой».

Ранее сообщалось, что в России планируют полностью заблокировать YouTube. По данным СМИ, это может произойти уже осенью. Официальной информации от Госдумы по этому поводу пока не было, однако источники «Газеты.Ru» — из администрации президента.

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