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«Хотя бы не вылет»: Save- — об итогах групповой стадии Riyadh Masters по Доте для BB Team

Игрок состава BetBoom Team по Dota 2 Виталий Save- Мельник высказался о выступлении своей команды на топ-турнире Riyadh Masters 2024, а также рассказал о планах коллектива на плей-офф.

Сначала киберспортсмен подвёл итоги групповой стадии для BetBoom Team:

Очевидно, я не прямо доволен. Но я и не рассчитывал, если честно, что мы будем очень хорошо играть на данном турнире, потому что процент побед на тренировках был не лучший. Я реалист. Я не буду слепо верить, что мы все игры выиграем. По тому, как мы играем на этом турнире, выход в нижнюю сетку меня устраивает. Хотя бы не вылет.

По мнению представителя российской команды, ошибка подготовки к турниру заключалась в большом количестве тренировок с Team Falcons, одним из фаворитов Riyadh Masters 2024:

Ошибкой, я думаю, было забивать так много тренировок с Team Falcons. Возможно, это некоторых людей выбило из колеи. Поэтому не очень позитивный настрой у нас был, когда мы ехали на этот турнир. Это главная ошибка, мне кажется. Если бы мы тренировались с другими командами, может быть, с более позитивным настроем ехали бы сюда. Мы хотели играть с сильнейшими, говорили: «Давайте тренировки с Team Falcons», — но это по итогу, может, только закопало нашу команду.

Виталий верит, что работа над ошибками ещё поможет BB Team проявить себя на этом чемпионате:

Мы набираем по ходу турнира. Мы можем посмотреть все наши записи. Может, ещё какие-то тренировочные матчи организовать здесь. И подойти к официальному матчу в нижней сетке на фокусе во всех аспектах. Я верю, что нас это приведёт к победе.