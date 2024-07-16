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«Решаффл объявляется открытым!» Руководитель Dota 2 в VP — о будущем состава

Руководитель направления Dota 2 в киберспортивном клубе Virtus.pro Александр StrangeR Соломонов рассказал о планах организации в MOBA-игре от Valve.

В начале своего поста представитель VP объяснил, с чем связаны проблемы действующего ростера «медведей» по Dota 2:

Выступление команды в Рияде, к сожалению, подтверждает, что результат на квалификациях к TI не был случайным. Многие задаются вопросом, как команда настолько сильно «просела» в уровне игры за один месяц? Дело ли тут в произведённой замене? Скорее нет, чем да. Замена Саюша стала катализатором процессов, но не была их исходной причиной.

Не секрет, что «Дота»-сцена находится в условиях сильного дефицита кадров. От части из-за этого последние полтора года мы старались свести к минимуму количество изменений в составе, выбрав непростой путь роста имеющихся игроков. Но не только личный уровень исполнителей влияет на итоговый результат команды. Также очевидно, что результат и качество игры игрока могут отличаться при выступлении в сочетаниях с разными игроками.

Затем Соломонов подтвердил слухи о том, что Virtus.pro планирует менять состав по Dota 2:

Ввиду результатов команды, я понимаю боль болельщиков и полностью разделяю её. Очевидно, что вы ждёте не только слов, но и конкретных действий. Что ж, межсезонье для нас наступило раньше ожидаемого. Решаффл объявляется открытым!

Мы будем проводить тесты различных вариаций состава, некоторые из них могут быть довольно экспериментальными, но имеющееся в нашем распоряжении время позволяет это делать. Наш приоритет — команда, которая сможет играть уверенно и побеждать уже ближайшей осенью. Однозначно мы планируем поучаствовать в глобальном решаффле после TI, который может стать крайне интересным.

Наконец, StrangeR заявил, что новый состав VP по «Доте» будет представлен уже осенью:

Тем не менее приглашённые ранее на тесты игроки будут иметь шансы попасть в команду, всё в их руках. В любом случае окончательный состав VP следующего сезона будет объявлен в сентябре после The International 2024.