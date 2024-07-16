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Известный канадский про-игрок в Dota 2 Артизи хочет выучить русский язык

Известный канадский про-игрок в Dota 2 Артизи хочет выучить русский язык
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Канадский киберспортсмен по Dota 2 с узбекскими корнями Артур Arteezy Бабаев в рамках личной трансляции на Twitch сообщил, что размышляет над перспективой изучения русского языка.

Керри североамериканской команды Shopify Rebellion заявил, что начнёт изучать русский язык в случае, если он решит стать стримером:

Парни, если я буду стримером в будущем, я пойду в школу или на курсы изучения русского языка, чтобы читать и говорить. Без шуток. Я буду учиться.

Артизи — один из известнейших про-игроков в Dota 2. За 11 лет на профессиональной сцене дисциплины киберспортсмен заработал более $ 2,7 млн призовых.

Как рассказывал сам Артур, он родился в Ташкенте, Узбекистан, но, когда ему было два года, его семья переехала в Канаду. В детстве он разговаривал на русском языке, однако из-за отсутствия практики Бабаев утратил этот навык. При этом он до сих пор понимает людей, которые говорят по-русски.

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