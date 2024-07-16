В России снимут сериал про рэп-группу «Центр» с Гуфом, Птахой и Слимом

Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» в сотрудничестве с ЦАО Records объявили о подготовке к созданию сериала под рабочим названием «CENTR». Съёмки должны стартовать в декабре, а премьера намечена на 2025 год.

Видео доступно на YouTube-канале ЦАО Records. Права на видео принадлежат ЦАО Records

«CENTR» расскажет о знаменитой рэп-группе, образованной в 2004 году тремя музыкантами: Птахой, Guf и Slim. Создатели планируют рассказать достоверную историю становления команды, детально рассмотрев взаимоотношения трёх молодых рэперов и их детища. Сейчас сценаристы завершают серию интервью с участниками коллектива и их родственниками, после чего авторы запустят кастинг на главные роли в шоу.

Режиссёром будущего сериала выступит Валерий Переверзев, он работал над скандальной картиной «Брат 3».