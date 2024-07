Elden Ring впервые за несколько недель уступила лидерство в чарте Steam

Сервис SteamDB предоставил свежие данные о чарте Steam. В лидеры чарта вырвался портативный ПК Steam Deck. Несколько недель подряд лидерство в чарте удерживала Elden Ring, но уступила свою позицию. Игра была в топе благодаря выходу дополнения Shadow of the Erdtree, которое явно помогло экшену вновь получить внимание аудитории.

На третьем месте — Baldur's Gate 3. Следом идут Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Chained Together, Cyberpunk 2077, GTA 5 и Black Myth: Wukong. На последних местах: Red Dead Redemption 2 и Forza Horizon 4.

Свежий чарт Steam за период с 9 по 16 июля