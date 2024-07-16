Вестерн «Горизонты» Кевина Костнера вышел в онлайне

16 июля фильм «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера официально вышел в цифровых сервисах. Лента доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime и других стримингах с русскими субтитрами.

Таким образом, вестерн добрался до онлайн-площадок всего лишь спустя три недели после выхода в кинотеатрах. За этот срок картина заработала в прокате около $ 29 млн — это провальный результат для ленты с бюджетом в $ 100 млн. Часть средств в фильм вложил сам Кевин Костнер, сыгравший главную роль и выступивший режиссёром произведения.

«Горизонты» рассказывают эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Картина во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев. Вестерн должен был получить продолжение уже 15 августа, однако Warner Bros. отложила премьеру на более поздний срок.