Тимоти Шаламе сыграет в фильме студии A24 про самого успешного игрока в пинг-понг

Как сообщает издание Variety, американский актёр Тимоти Шаламе сыграет главную роль в фильме Marty Supreme. Звезда «Дюны» и «Вонки» исполнит роль успешного игрока в пинг-понг, а режиссёром выступит Джош Сэфди, работавший над триллером «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером от Netflix.

Сюжет ленты держится в секрете, однако она расскажет о крайне успешном игроке в пинг-понг, завоевавшем множество трофеев. Фильм будет вдохновлён жизнью Марти Рейсмана, который выиграл больше 20 важнейших наград в своём виде спорта.

Тимоти Шаламе не только сыграет главную роль, но и спродюсирует ленту. Дистрибьютором выступит компания A24, ранее выпустившая «Всё везде и сразу», «Падение империи» и другие известные картины.