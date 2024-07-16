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Вышла новая «Лига справедливости» — в ней Кевин Конрой в последний раз озвучил Бэтмена

Вышла новая «Лига справедливости» — в ней Кевин Конрой в последний раз озвучил Бэтмена
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Warner Bros. выпустила третью часть мультфильма «Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях». Картина рассказывает историю противостояния супергероев из вселенной DC с Анти-Монитором.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Третья часть «Лиги справедливости: Кризис на бесконечных землях» стала финальной работой актёра Кевина Конроя в роли Бэтмена. До этого американский актёр озвучивал Тёмного рыцаря на протяжении 30 лет вплоть до своей смерти в ноябре 2022 года.

В картине также сыграл и Марк Хэмилл, который также очень давно озвучивает Джокера. Звезда «Звёздных войн» отмечал, что перестанет играть своего антигероя после ухода из жизни своего друга и коллеги.

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