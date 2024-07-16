Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мадс Миккельсен записал обращение к фанатам — актёр посетит Comic Con Astana в конце июля

Знаменитый датский актёр Мадс Миккельсен опубликовал обращение к будущим посетителям фестиваля Comic Con Astana, который пройдёт в Астане, столице Казахстана. Звезда «Ганнибала», «Доктора Стрэнджа» и других голливудских франшиз посетит выставку 27 и 28 июля. Актёр пообщается с посетителями, раздаст автографы и расскажет интересные истории из жизни.

Видео доступно на YouTube-канале Fsunduchok. Права на видео принадлежат Мадсу Миккельсену.

Буду рад пообщаться, раздать автографы, рассказать байки. Так что отметьте в календарях: Comic Con Astana, 27 и 28 июля. С нетерпением жду встречи с вами.

Comic Con Astana – фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля в Астане, столице Казахстана.