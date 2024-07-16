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Представлен бюджетный смартфон Meizu Blue 20 с функциями ИИ и стеклянной крышкой

Представлен бюджетный смартфон Meizu Blue 20 с функциями ИИ и стеклянной крышкой
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Китайская компания Meizu представила свой первый смартфон на базе искусственного интеллекта — Meizu Blue 20. Устройство уже продаётся в Китае по цене в 1000 юаней (около 12 тысяч рублей), а в ближайшие месяцы гаджет доберётся и до других стран.

Meizu Blue 20 получил 6,52-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления дисплея 90 Гц. Гаджет работает на базе процессора Unisoc T765 с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также батареи объёмом 5010 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Главные особенности модели — стеклянная задняя крышка и функции искусственного интеллекта. Гаджет также может похвастаться тонким корпусом толщиной 8,3 мм, двумя динамиками и дополнительным слотом для карты памяти.

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