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EA показала первый скриншот EA Sports FC 25 с Модричем, Мбаппе и Беллингемом

EA показала первый скриншот EA Sports FC 25 с Модричем, Мбаппе и Беллингемом
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Компания Electronic Arts продолжат тизерить будущий анонс EA Sports FC 25. Студия опубликовала первое изображение из будущего футбольного симулятора, на котором можно увидеть нынешних звёзд мадридского «Реала»: Луку Модрича, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

Модрич, Мбаппе и Беллингем в EA Sports FC 25

Модрич, Мбаппе и Беллингем в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Все трое будут доступны для игры как в обычных режимах, так и в Ultimate Team, где пользователи собирают состав мечты. Вполне возможно, что именно на эту троицу будет сделан акцент в дебютном трейлере будущего футбольного симулятора.

Полноценный анонс EA Sports FC 25 состоится 17 июля в 19:00 мск. Electronic Arts покажет трейлер и сразу же откроет предзаказы на игру — её релиз состоится 27 сентября на ПК и консолях. Покупатели премиального издания наверняка получат ранний доступ к проекту.

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