В России начнут требовать паспорт при пополнении баланса мобильного телефона наличными

Новые поправки в закон «О связи» ужесточат правила покупки и обслуживания сим-карт для мобильных телефонов в России — об этом пишут «Ведомости».

Минцифры предлагает продавать сим-карты только после проверки паспортных данных гражданина по базе министерства внутренних дел. За нарушение правил оператор связи заплатит 10 тысяч рублей (за каждую SIM).

Кроме того, чтобы пополнить баланс телефона наличными деньгами, гражданам РФ также потребуется предъявлять паспорт.

Утвердить поправки в закон планируется до конца весенней сессии, то есть 4 августа. Когда новые правила вступят в силу, пока неизвестно.

Ранее в России предложили принять закон, который обяжет кинотеатры платить за показ иностранных картин.