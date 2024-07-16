Для Honkai Star Rail представили нового персонажа — лисодевушку Фэйсяо

Студия HoYoverse анонсировала нового играбельного героя для своей игры Honkai: Star Rail — представительницу лисьего народа Фэйсяо. Вероятно, она появится в игре вместе с обновлением 2.5 в начале сентября.

Персонажа описывают как прямолинейную и независимую воительницу, превосходно владеющую боевыми искусствами. При этом девушка страдает от болезни, из-за которой вынуждена постоянно охотиться на монстров — иначе сама станет своим главным врагом.

Фото: HoYoverse

Фэйсяо получит максимальную редкость (пять звёзд) и будет следовать пути охоты (большой урон по одиночным целям), владея силой стихии ветра.

В эту пятницу, 19 июля, разработчики Honkai: Star Rail покажут версию 2.4 с Юньли и Цзяоцю. Обновление с Фэйсяо будет следующим после него.