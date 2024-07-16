Вышел русский трейлер «Ози: голос джунглей» — мультфильма Леонардо Ди Каприо

Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный трейлер мультфильма «Ози: голос джунглей». Российские кинотеатры начнут показывать ленту с 15 августа.

Картину спродюсировал известный актёр Леонардо Ди Каприо — этим проектом известный актёр хочет подчеркнуть важность защиты окружающей среды.

Мультфильм расскажет про маленького орангутанга по имени Ози, который теряет связь с семьёй, когда его лес начинает уничтожать компания по производству пальмового масла.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

Режиссёром выступит Тим Харпер, около 20 лет работающий над малоизвестными широкому кругу мультфильмами. Предполагается, что «Ози: голос джунглей» станет первым проектом в серии.