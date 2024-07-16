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Чёрная комедия «Другой человек» получила трейлер — фильм выйдет в России 3 октября

Чёрная комедия «Другой человек» получила трейлер — фильм выйдет в России 3 октября
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Студия A24 представила трейлер фильма «Другой человек», получившего одну из наград на Берлинском международном кинофестивале в этом году.

Сюжет ленты рассказывает историю человека, который переживает операцию, чтобы исправить своё изуродованное лицо. Изначально это выглядит отличной идеей, но герой оказывается неспособен изменить прошлое — и зацикливается на человеке, который напоминает старую версию его самого.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Главную роль в фильме сыграл Себастиан Стэн, известный благодаря образу Баки Барнса в супергеройских фильмах Marvel.

«Другой человек» официально выйдет в России. Старт проката в отечественных кинотеатрах назначен на 3 октября.

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