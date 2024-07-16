Кадры со съёмок «Пиратов галактики Барракуда» — фантастики с Юрием Колокольниковым

В Сети появились кадры предстоящего фантастического фильма «Пираты галактики Барракуда» со звездой «Игры престолов» Юрием Колокольниковым. Лента выйдет в российских кинотеатрах 29 августа 2024 года.

Лента рассказывает о том, как на Землю попадает космический бандит со сверхспособностями. Чтобы скрыться от правосудия, он принимает облик тихого школьника Мити, пытается найти давно оставленный на нашей планете передатчик и связаться со своими друзьями-пиратами из галактики Барракуда.

Помимо Колокольникова, в съёмках приняли участие Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева, Ольга Науменко, Татьяна Рассказова, Андрей Воробьёв и другие.

Кадры из фильма «Пираты галактики Барракуда»

Фото: R-Media

Фото: R-Media

Фото: R-Media

Фото: R-Media

Фото: R-Media

Фото: R-Media