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Кассандра Нова, Леди Дэдпул и другие — герои фильма «Дэдпул и Росомахи» в новом тизере

Marvel выложила новый ролик с кадрами из предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха». В новом тизере авторы ленты показали нескольких второстепенных персонажей.

Среди них сестра-близнец Чарльза Ксавьера — Кассандра Нова (её сыграла Эмма Коррин), а также невеста Дэдпула Ванесса (Морена Баккарин) и другие герои из окружения супергероя.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Дэдпул 3» расскажет, как Уэйду Уилсону выпал шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой.

Мировая премьера ленты состоится 26 июля. Когда «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России, пока неизвестно.