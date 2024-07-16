БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 каналов на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 каналов на YouTube
Аудио-версия:
Комментарии

Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 аккаунтов на платформе YouTube — об этом сообщает ТАСС.

Речь о идёт каналах российских СМИ, органов власти, а также отдельных граждан: в список попали аккаунты спортсменов, музыкантов и общественных деятелей, которые ранее были заблокированы на платформе.

В ведомстве отмечают, что всего Google применил санкции к 207 российским каналам, причём 84 из них были заблокированы с начала 2024 года. В их число входят каналы RT и РБК, музыкантов Шамана и Олега Газманова, дизайнера Артемия Лебедева и многих других.

В середине июля появились слухи о возможном замедлении или полной блокировке YouTube в России. Официальные лица связывают проблемы в работе платформы с недостатком оборудования.

Материалы по теме
«Естественные причины»: депутат Госдумы — о замедлении работы YouTube в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android