Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 каналов на YouTube

Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 аккаунтов на платформе YouTube — об этом сообщает ТАСС.

Речь о идёт каналах российских СМИ, органов власти, а также отдельных граждан: в список попали аккаунты спортсменов, музыкантов и общественных деятелей, которые ранее были заблокированы на платформе.

В ведомстве отмечают, что всего Google применил санкции к 207 российским каналам, причём 84 из них были заблокированы с начала 2024 года. В их число входят каналы RT и РБК, музыкантов Шамана и Олега Газманова, дизайнера Артемия Лебедева и многих других.

В середине июля появились слухи о возможном замедлении или полной блокировке YouTube в России. Официальные лица связывают проблемы в работе платформы с недостатком оборудования.