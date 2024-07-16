Мод Fallout: London для Fallout 4 не получится запустить в Epic Games

Большой фанатский мод Fallout: London для четвёртой игры основной серии оказался несовместим с версией для магазина Epic Games Store.

Проблемы возникают из-за патча, который в апреле выпустила Bethesda — он был призван исправить проблемы, но окончательно сломал работу отдельных модификаций и режимов. При этом в EGS, в отличие от других платформ, нельзя откатить состояние игры до предыдущих версий.

Fallout: London — огромная модификация для Fallout 4, позволяющая игрокам исследовать постапокалиптическую версию английской столицы с новыми фракциями и уникальными заданиями. Сейчас она проходит финальные тесты.

При этом разработчики отмечают, что в будущем попробуют оптимизировать мод под текущую версию Fallout 4, но это займёт много времени.