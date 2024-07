Трейлер The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight — игра выйдет 3 сентября

Студия Supermassive Games представила трейлер и подробности игры в жанре хоррор The Casting of Frank Stone. Проект выйдет 3 сентября 2024 года на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Сюжет игры во вселенной Dead by Daylight расскажет о группе подростков, которые приезжают в мистический город Сидар-Хиллз, чтобы снять фильм ужасов. Однако вместо этого персонажам придётся раскрывать секреты этого места и встретиться с призраками.

Видео доступно на YouTube-канале Dead by Daylight. Права на видео принадлежат Supermassive Games.

Авторы The Casting of Frank Stone позиционируют проект как интерактивный хоррор со множеством развилок. Ранее Supermassive Games уже выпустили немало подобных игр — среди них The Dark Pictures Anthology, Until Dawn и The Quarry.