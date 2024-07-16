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Вышел трейлер боевика «Наёмного убийцы» с Натали Эммануэль — ремейка фильма 1989 года

Вышел трейлер боевика «Наёмного убийцы» с Натали Эммануэль — ремейка фильма 1989 года
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Стриминговый сервис Peacecock представил первый трейлер фильма «Наёмный убийца». Это новая версия одноимённого боевика про киллеров, вышедшего в 1989 году.

Режиссёром нового «Наёмного убийцы» станет постановщик оригинала Джон Ву — он также известен по работе над такими фильмами, как «Без лица» и «Миссия невыполнима 2».

Видео доступно на YouTube-канале FilmSelect Trailer. Права на видео принадлежат Peacecock.

Главную роль в ленте сыграет Натали Эммануэль (Миссандея из «Игры престолов», Рамзи в серии «Форсаж»). В съёмках также приняли участие Омар Си («1+1», «Люди Икс») и Сэм Уортингтон («Аватар»).

Картина рассказывает об опытном наёмном убийце, который отказывается расправиться с беззащитной жертвой и оказывается под давлением своих коллег по цеху, жаждущих мести.

Ремейк «Наёмного убийцы» выйдет 23 августа в онлайне.

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