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«Меганепредсказуемый и крутой финал»: mash1nkaaa подвела итоги MLBB Mid Season Cup

«Меганепредсказуемый и крутой финал»: mash1nkaaa подвела итоги MLBB Mid Season Cup
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Комментатор Мария mash1nkaaa Ганелина подвела итоги турнира MLBB Mid Season Cup 2024, прошедшего в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде.

В комментарии для «Чемпионата» кастер высоко оценила команду победителей Selangor Red Giants:

Мои впечатления: меганепредсказуемый и крутой финал в плане победителя! Регион Малайзия, оставаясь в тени битвы за первенство среди Филиппин и Индонезии, смог одолеть двукратных чемпионов мира и одержать победу! Напоминаю, что некоторые игроки из состава ВПЕРВЫЕ выступали на международных соревнованиях!!! Всего 18 лет молодому таланту, который забрал MVP турнира — просто невероятно! И это особенно канонично на фоне того, что следующий чемпионат мира пройдет в Малайзии!

При этом пока неясно, смогут ли малайзийцы сохранить столь высокий темп на дистанции.

Финал действительно поразил, к тому же семь карт в финале турнира — «эль класико». Радует, что MSC не стал исключением и мы насладились великолепной схваткой. Хочется глянуть на команду SRG на дистанции: закрепят ли они успех или это будет команда одного турнира?

MLBB Mid Season Cup 2024 по мобильной Mobile Legends: Bang Bang прошёл в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup c 28 июня по 14 июля. Selangor Red Giants получила за победу $ 1 млн.

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