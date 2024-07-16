Российские BetBoom Team и Gaimin Gladiators прошли на Esports World Cup 2024 по PUBG

Три российские команды примут участие в турнире по королевской битве PUBG на Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде.

По итогам европейских оборочных на Esports World Cup 2024 отобрались FaZe Clan, а также два отечественных коллектива — BetBoom Team и Gaimin Gladiators. Ранее прямой инвайт на чемпионат получила российская Twisted Minds, а также европейский состав Virtus.pro c Андреем Qwizzy Побединским.

Турнир по PUBG на Кубке мира по киберспорту пройдёт с 21 по 25 августа. 24 коллектива разыграют призовой фонд в размере $ 1,05 млн.

Всего в рамках фестиваля Esports World Cup 2024 проходят турниры по 20 популярным играм. Лучшие киберспортсмены мира разыграют рекордную сумму в $ 60 млн.