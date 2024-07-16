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Результат матча Team Spirit — Team Liquid на Riyadh Masters (Рияд по Доте)

Team Spirit упала в нижнюю сетку плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская Team Spirit начала выступление в плей-офф топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн с поражения.

В первом раунде верхней сетки «спириты» столкнулись со шведской Team Liquid. «Жидкие» разгромили «драконов», закрыв серию со счётом 2:0.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . 1/4 финала (верхняя сетка)
16 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Team Liquid

По итогам данного противостояния Team Spirit оказалась в нижней сетке плей-офф, где будет бороться в матче на вылет с LGD Gaming из Китая. Что касается Team Liquid, коллектив встретится с Tundra Esports в полуфинале верхней сетки.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

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