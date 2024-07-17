БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр Riyadh Masters 2024 на 17 июля (Рияд по Доте)

Расписание второго дня плей-офф Riyadh Masters по Dota 2 — Spirit и LGD, BB и Entity
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 июля, начинаются матчи нижней сетки основной стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

В рамках второго дня плей-офф пройдут матчи нижней сетки, в которых команды сразятся за возможность продолжить выступление на чемпионате в Эр-Рияде.

Расписание Riyadh Masters 2024 на среду, 17 июля:

  • 12:00. Нижняя сетка, WBG.XG (Китай) — Aurora (Таиланд);
  • 15:30. Нижняя сетка, Entity (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 19:00. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — LGD Gaming (Китай).

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

Материалы по теме
Team Spirit упала в нижнюю сетку плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android