Расписание второго дня плей-офф Riyadh Masters по Dota 2 — Spirit и LGD, BB и Entity
Сегодня, 17 июля, начинаются матчи нижней сетки основной стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.
В рамках второго дня плей-офф пройдут матчи нижней сетки, в которых команды сразятся за возможность продолжить выступление на чемпионате в Эр-Рияде.
Расписание Riyadh Masters 2024 на среду, 17 июля:
- 12:00. Нижняя сетка, WBG.XG (Китай) — Aurora (Таиланд);
- 15:30. Нижняя сетка, Entity (Европа) — BetBoom Team (Россия);
- 19:00. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — LGD Gaming (Китай).
Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.
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