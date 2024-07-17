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Появился первый кадр фильма The Nutcrackers с Беном Стиллером

Появился первый кадр фильма The Nutcrackers с Беном Стиллером
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Бен Стиллер не снимался в главных ролях в кино уже семь лет. Но это скоро изменится. Появился первый кадр фильма The Nutcrackers, в котором у актёра ключевая роль.

Сюжет расскажет про трудоголика Майка, жизнь которого меняется, когда он пытается найти новый дом для своих четырех племянниц, родители которых погибли в автокатастрофе. После нескольких недель хаоса Майк понимает, что благодаря детям он обрёл новый дом сам.

Режиссёром ленты выступил Дэвид Гордон Грин, снявший последние части «Хэллоуина» и «Изгоняющего дьявола». Вместе со Стиллером в картине сыграли Линда Карделлини, Эди Паттерсон, Тим Хайдекер и Тоби Хасс.

Премьерный показ картины состоится 5 сентября на открытии кинофестиваля в Торонто.

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