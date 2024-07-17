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Вышла финальная серия первого сезона сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»

Вышла финальная серия первого сезона сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»
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Сегодня на Disney+ состоялась премьера восьмого, финального эпизода сериала «Аколит» по «Звёздным войнам». Серию уже можно посмотреть в сервисе, однако в России он не работает.

«Аколит» — новый сериальный проект по вселенной «Звёздных войн» для Disney. По большей части шоу рассказывает о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

Шоу приняли без особых восторгов. За какие-то моменты сериал хвалили, однако за попытку авторов устроить не самую уверенную детективную линию и за нелепые фрагменты с битвой на световых мечах шоу раскритиковали. Ещё под критику попали пресный сюжет, инклюзивный каст и прочее.

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