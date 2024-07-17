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Майкл Манн почти дописал сценарий сиквела культового боевика «Схватка»

Майкл Манн почти дописал сценарий сиквела культового боевика «Схватка»
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В свежем интервью Los Angeles Times режиссёр Майкл Манн сообщил, что почти завершил написание сценария сиквела своего культового боевика «Схватка».

По словам Манна, съёмки продолжения намечены на конец этого года или начало следующего. Никаких более точных сроков постановщик не называет. По слухам, в «Схватке 2» снимутся Остин Батлер, Адам Драйвер и Ана де Армас. Режиссёр не стал комментировать информацию об этих актёрах и отметил, что ему «нечего сказать».

Сиквел культовой «Схватки» расскажет о молодых героях из оригинального фильма — Винсенте Ханна (Аль Пачино), Ниле Макколи (Роберт Де Ниро) и Крисе Шихерлисе (Вэл Килмер). Кроме того, лента раскроет, что случилось с героями уже после событий картины.

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