«Деятельность с нулевой гарантией»: Владимир Машков — о работе актёром

Во время недавнего интервью актёр Владимир Машков, известный по многим фильмам, включая «Экипаж» и «Вызов», порассуждал на тему актёрской деятельности.

Машков сказал, что артист — это профессия с нулевой гарантией. Что конкретно под этим подразумевал артист, сказать трудно. Вероятно, речь идёт о том, что даже в случае попадания в профессию не факт, что вы будете в ней успешны. Никаких гарантий в этом плане нет.

Конечно, было бы хорошо, чтобы образованием артиста занимались на бюджетной основе профильные вузы. Потому что, с одной стороны, потребность в этой деятельности есть, но эта деятельность с нулевой гарантией. Тем более если вы не очень разбираетесь в природе артиста.