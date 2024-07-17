БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Триллер Surfer с Николасом Кейджем про борьбу с сёрферами выйдет в 2025 году

Триллер Surfer с Николасом Кейджем про борьбу с сёрферами выйдет в 2025 году
Комментарии

По данным СМИ, премьера триллера Surfer c Николасом Кейджем в главной роли состоится в 2025 году. Точную дату пока не назвали.

Кейджу досталась роль мужчины, который будет противостоять банде сёрферов.Сюжет ленты будет как раз посвящён этому мужчине и его противостоянию банде. История начнётся с того, как герой Кейджа вернётся в свой город в Австралии, а затем его при сыне-подростке унизят сёрферы. Поначалу мужчина хочет как-то отомстить недоброжелателям, однако потом всё скатывается в настоящий сюр.

Съёмками картины занимался ирландский режиссёр Лоркан Финнеган, известный по «Вивариуму» и «Дурному глазу». Премьера фильма прошла под бурные овации в Каннах в мае. Ленту посмотревшие приняли очень тепло.

Материалы по теме
Николас Кейдж стал маньяком в фильме «Собиратель душ». Стоит ли его смотреть?
Николас Кейдж стал маньяком в фильме «Собиратель душ». Стоит ли его смотреть?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android