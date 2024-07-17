Триллер Surfer с Николасом Кейджем про борьбу с сёрферами выйдет в 2025 году

По данным СМИ, премьера триллера Surfer c Николасом Кейджем в главной роли состоится в 2025 году. Точную дату пока не назвали.

Кейджу досталась роль мужчины, который будет противостоять банде сёрферов.Сюжет ленты будет как раз посвящён этому мужчине и его противостоянию банде. История начнётся с того, как герой Кейджа вернётся в свой город в Австралии, а затем его при сыне-подростке унизят сёрферы. Поначалу мужчина хочет как-то отомстить недоброжелателям, однако потом всё скатывается в настоящий сюр.

Съёмками картины занимался ирландский режиссёр Лоркан Финнеган, известный по «Вивариуму» и «Дурному глазу». Премьера фильма прошла под бурные овации в Каннах в мае. Ленту посмотревшие приняли очень тепло.